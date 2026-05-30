Два армянских рыбных хозяйства смогут экспортировать продукцию в РФ

Два армянских рыбоводческих хозяйства получили разрешение на экспорт своей продукции в Россию по итогам армяно-российских совместных проверок.

Об этом сообщает пресс-служба Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении.

"В результате совместных инспекций, проведенных Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ("Россельхознадзор") на 4 армянских рыбоводческих хозяйствах с 21 по 27 мая 2026 года, разрешен ввоз в Российскую Федерацию продукции двух армянских организаций: ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест Плюс", - говорится в сообщении инспекционного органа, размещенном в Telegram-канале.

Также подчеркивается, что результаты инспекций двух других компаний, а также восьми предприятий по выращиванию растений, находятся в стадии обработки.

15 мая Россельхознадзор сообщил о проведении инспекции некоторых армянских предприятий, в том числе и тех, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно, европейского происхождения. 21 мая армянская сторона сообщила, что российская делегация приступила к инспекционным проверкам, которые завершились 27 мая.

