Соната Коултер: США рады подписанию Хартии о стратегическом партнерстве с Азербайджаном

США очень рады подписанию Хартии о стратегическом партнерстве с Азербайджаном.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказала заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер.

«После исторического мирного саммита, проведенного Президентом Трампом, мы совместно работаем над развитием отношений в широком спектре областей. С нетерпением ждем нашего первого экономического диалога, который состоится на следующей неделе. Он создаст возможность для наращивания усилий, которые невероятно важны как для обеих стран, так и для делового сообщества. Думаю, что в ближайшем будущем мы увидим отличные результаты», — сказала она.