Ильхам Алиев поздравил Папу Римского с Днем коронации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Папе Римскому Льву XIV поздравительное послание по случаю Дня коронации.

В письме говорится: 

«Ваше Святейшество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице всех Ваших единоверцев по случаю Дня Вашей коронации.

Отрадно, что отношения между Азербайджаном и Святым Престолом, основанные на взаимном уважении и взаимопонимании, развиваются по восходящей линии и изо дня в день наполняются новым содержанием.

Эти связи служат таким добрым намерениям, как продвижение межрелигиозной гармонии и культурного разнообразия в мире, создание атмосферы взаимного доверия между цивилизациями.

B Азербайджане, признанном одним из адресов мультикультурализма в мире, этническое и религиозное разнообразие оберегается как национальное достояние, для всех конфессий создаются равные условия.

Гордимся тем, что Азербайджан является пространством, где люди, принадлежащие к различным религиям и вероисповеданиям, проживают в условиях доброжелательности и взаимопонимания. Закладка фундамента новой католической церкви в городе Баку является очередным наглядным примером межрелигиозной гармонии, традиций мультикультурализма и толерантности в нашей стране.

Хотел бы особо отметить плодотворное сотрудничество, сложившееся за долгие годы между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом. Реставрационные работы, проводимые в Ватикане при поддержке Фонда, не только вносят вклад в межкультурный диалог, сохранение религиозного и культурного наследия, но и являются показателем приверженности Азербайджана общечеловеческим ценностям.

Ваше Святейшество,

Высоко оцениваю Ваш вклад в развитие искреннего диалога и сотрудничества между Азербайджаном и Святым Престолом. Убежден, что наши двусторонние отношения и впредь будут укрепляться и углубляться во имя продвижения общечеловеческих ценностей и содействия межцивилизационному взаимопониманию.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, неизменных успехов в Вашей высшей и священной миссии».

