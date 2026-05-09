Ялчин Рафиев обсудил в Хатае координацию усилий Азербайджана и Турции в рамках WUF13 и COP31

Делегация под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главного переговорщика COP29 Ялчина Рафиева приняла участие в мероприятии под названием "Путь Турции к COP31: устойчивые города", состоявшемся в турецком городе Хатай. В рамках мероприятия прошли панельные дискуссии, сессия высокого уровня и круглый стол министров.

В мероприятии, организованном в контексте подготовки Турции к проведению COP31, приняли участие министры, заместители министров и руководители международных организаций, представляющие различные страны. В ходе обсуждений, посвященных теме "устойчивые города", были рассмотрены вопросы градостроительства, устойчивого к изменению климата и природным катастрофам.

Выступая на сессии высокого уровня, заместитель министра Ялчин Рафиев отметил особое моральное значение проведения мероприятия именно в городе Хатай, который три года назад пострадал от разрушительного землетрясения, но благодаря усилиям правительства Турции был восстановлен в короткие сроки. Он подчеркнул, что этот показательный опыт демонстрирует практическое применение современной модели градостроительства, устойчивой к изменению климата и природным бедствиям.

Рафиев также обратил внимание на то, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в соответствии с Целями устойчивого развития ООН строятся зеленые, безопасные и устойчивые города. Было отмечено, что 2026 год объявлен в Азербайджане Годом градостроительства и архитектуры.

Ялчин Рафиев заявил, что 13-я сессия Всемирного форума городов ООН - WUF13, которая пройдет 17–22 мая в Баку, внесет важный вклад в глобальную градостроительную повестку. Он подчеркнул необходимость согласованного подхода между процессами COP31 и WUF и отметил готовность Азербайджана тесно сотрудничать в этом направлении с турецким председательством COP31.

Выступая на круглом столе министров под председательством министра окружающей среды и градостроительства Турции Мурата Курума, Ялчин Рафиев выразил поддержку Хатайской декларации, принятой по итогам мероприятия. Он отметил, что положения, отраженные в декларации, направлены на внесение значимого вклада в международную климатическую политику и повестку устойчивого градостроительства как в рамках WUF13, так и COP31.

