Джейхун Байрамов: Общенациональный лидер всегда питал непоколебимую веру в вечность независимости Азербайджана

Сегодня исполняется 103 года со дня рождения архитектора современной азербайджанской государственности, основоположника стратегического пути развития нашей страны, Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в социальной сети X.

"Общенациональный лидер, оказавший исключительные заслуги в деле построения, укрепления и развития нашей государственности, всегда питал непоколебимую веру в вечность, незыблемость и необратимость независимости Азербайджана. Мы с глубоким уважением и благодарностью чтим светлую память гениальной личности, внесшей неоценимый вклад во имя прогресса независимого Азербайджана, благополучия нашего народа и укрепления международного авторитета нашего государства", - отметил он.

