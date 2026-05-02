НАТО проясняет ситуацию с выводом американских военных из ФРГ
НАТО находится в контакте с Вашингтоном для прояснения ситуации с выводом военных из ФРГ, сообщила представитель альянса Аллисон Харт.
Ранее Пентагон сообщил: США в течение 6-12 месяцев выведут пять тысяч военных из Германии.
«Мы работаем с США, - написала представитель блока в сети X. - Чтобы разобраться в деталях решения о военном присутствии в ФРГ».
Харт при этом подчеркнула, что корректировка подчеркивает необходимость того, чтобы Европа продолжала больше инвестировать в оборону, а также брала на себя большую ответственность за «нашу общую безопасность».
«Мы по-прежнему уверены в своей способности обеспечивать оборону и сдерживание», - отметила представитель Североатлантического альянса.
