Мирзоян: Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в надлежащее время

First News Media14:58 - Сегодня
Армения является членом ЕАЭС и примет решение по вопросу евроинтеграции когда придет время.

Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Честно говоря, сейчас мы находимся в разгаре предвыборной кампании, и у нас не так много времени, чтобы следить за всеми заявлениями и деталями. Однако мы всегда говорили, что когда придет время Армении сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, разумеется, это сделаем", - отметил министр.

По словам Мирзояна, на данный момент Армения является членом ЕАЭС и продолжает свою деятельность в этом союзе. "Также не секрет, что у народа Армении тоже есть, так сказать, европейские амбиции. Когда придет время принимать решение, мы его примем", - добавил глава МИД Армении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армении необходимо провести референдум по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС.

Источник: NEWS.am

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
