Организовано традиционное восхождение на пик Гейдара Алиева

По случаю 103-й годовщины со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева состоялось традиционное восхождение на пик Гейдара Алиева, расположенный в горах Большого Кавказа.

Мероприятие организовано Федерацией альпинизма Азербайджана при поддержке Министерства молодежи и спорта.

Участники восхождения поднялись на пик Гейдара Алиева, который находится на массиве Гызылгая близ села Хыналыг Губинского района на высоте 3751 метр над уровнем моря.

В мероприятии приняли участие представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного таможенного комитета и Министерства экологии и природных ресурсов, а также члены Федерации альпинизма Азербайджана.

Основная цель восхождения – почтить светлую память Великого лидера, внести вклад в развитие альпинизма и пропаганду здорового образа жизни. Участники мероприятия почтили память Гейдара Алиева, водрузив на вершине государственный флаг Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ