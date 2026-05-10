СМИ: Германия попытается убедить США продать ракеты Tomahawk

Правительство Германии надеется убедить администрацию президента США Дональда Трампа согласиться на продажу дальнобойных ракет Tomahawk и пусковых установок Typhon.

Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их информации, для решения вопроса возобновления поставок с США министр обороны ФРГ Борис Писториус запланировал поездку в Вашингтон, но немецкие чиновники не уверены, согласится ли на встречу глава Пентагона Пит Хегсет.

Один из источников газеты утверждает, что ФРГ готова предложить США гораздо более высокую сумму за эту сделку из-за "соблазна решить проблему одними лишь деньгами" на фоне публичного конфликта между лидерами стран.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц упрекнул США в том, что у них нет четкой стратегии по войне с Ираном и что Тегеран "унижает" Вашингтон своей переговорной тактикой. Вскоре после этого Трамп, который раньше позитивно отзывался о Мерце, выступил с критикой в его адрес и объявил о намерении отозвать часть военных из Германии. Также СМИ сообщали, что Вашингтон планирует отказаться от размещения в стране дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk.

Источник: ТАСС