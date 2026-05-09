В аэропорту Денвера лайнер сбил человека во время взлета

9 мая 2026 года в международном аэропорту Денвера самолет Airbus A321 авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 4345 в Лос-Анджелес, совершил смертельный наезд на пешехода, который проник на взлетно-посадочную полосу 17L через ограждение аэропорта.

Инцидент произошел около 23:19 по местному времени в пятницу, когда лайнер находился на этапе разбега. Представитель аэропорта сообщил, что неизвестный мужчина перелез через внешний забор и оказался под колесами самолета всего через две минуты после проникновения в охраняемую зону. От удара на высокой скорости один из двигателей загорелся, а салон начал заполняться густым дымом, что вынудило пилотов немедленно прервать взлет и применить экстренное торможение. Аудиозаписи переговоров с диспетчерской вышкой зафиксировали слова пилота: «Мы кого-то сбили. У нас пожар в двигателе».

На борту находился 231 человек, включая 224 пассажира и 7 членов экипажа. В условиях задымления и паники среди людей была начата немедленная эвакуация через надувные трапы прямо на полосу. По уточненным данным, 12 пассажиров получили легкие травмы, пятеро из них были госпитализированы для оказания помощи. Пожарная служба Денвера оперативно ликвидировала возгорание, а пассажиров доставили в терминал на автобусах. В настоящее время расследованием обстоятельств трагедии и нарушением периметра безопасности занимаются полиция, ФБР и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).