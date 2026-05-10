Руководители религиозных конфессий почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева

10 мая руководители действующих в нашей стране религиозных конфессий посетили на Аллее почетного захоронения могилу Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Были возложены цветы к могиле Великого лидера, почтена его светлая память, прочитаны молитвы за упокой его души.

Религиозные деятели также посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, почтили ее память, прочитали молитвы за упокой ее души.

