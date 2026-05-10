Смерти на лайнере MV Hondius: врач объяснила 1news.az, насколько опасен хантавирус

Голландский экспедиционный лайнер MV Hondius, принадлежащий компании Oceanwide Expeditions, оказался в центре международного внимания после серии смертей на борту и подозрения на вспышку редкого хантавируса. Судно с 150 пассажирами и членами экипажа уже несколько дней стоит на якоре неподалёку от столицы Кабо-Верде — города Прая.

Круиз начался 20 марта и должен был завершиться 4 мая, однако из-за внезапной вспышки заболевания пассажиры оказались в вынужденной изоляции. Ожидается, что MV Hondius прибудет к Канарским островам 10 мая.

Ситуация стремительно развивалась. Первым заболевшим был 70-летний гражданин Нидерландов, который скончался после прибытия судна к острову Святой Елены. Позже похожие симптомы проявились и у его 69-летней супруги и ещё одного гражданина Нидерландов, оба также умерли. Один британский пассажир был экстренно эвакуирован в ЮАР, где он сейчас находится в реанимации. 8 мая в Испании был госпитализирован человек с подозрением на заражение хантавирусом.

По официальным данным ВОЗ, на данный момент зафиксировано восемь случаев: пять лабораторно подтверждённых случаев хантавируса и три подозрительных. На борту по-прежнему есть тяжёлые случаи, остальные пассажиры и члены экипажа находятся под строгим медицинским наблюдением.

Что такое хантавирус?

Хантавирус — это группа опасных зоонозных вирусов, которые в природе передаются от грызунов человеку. Чаще всего заражение происходит посредством мочи, помета или слюны(в редких случаях через укусы или царапины). Болезнь начинается достаточно невинно: высокая температура, сильная головная боль, мышечные боли, тошнота. Однако затем она может молниеносно перейти в тяжёлую форму, поражая лёгкие или почки. При лёгочной форме развивается острая дыхательная недостаточность,при ней смертность достигает 40%.

А при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, протекает тяжелее и в первую очередь поражает почки. Позднее могут появиться такие симптомы, как низкое кровяное давление, внутреннее кровотечение и острая почечная недостаточность.

На сегодняшний день специфического лечения против вируса не существует. Используется лишь поддерживающая терапия для лечения симптомов.

Особую тревогу в этой вспышке вызывает то, что специалисты ВОЗ не исключает возможность ограниченной передачи вируса от человека к человеку для отдельных штаммов, таких как Andes, и продолжает изучать обстоятельства вспышки.

В комментарии для 1news.az врач-инфекционист Полина Алиева отметила, что хантавирусы традиционно не считаются инфекцией, которая активно передаётся от человека к человеку. Основным источником заражения обычно являются выделения грызунов, а также контакт с заражённой средой.

При этом специалист подчеркнула, что полностью исключать вероятность передачи между людьми нельзя.

«Для отдельных штаммов, особенно южноамериканских разновидностей хантавируса, подобные случаи уже описывались. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения сейчас внимательно изучает такую вероятность и не игнорирует подобный сценарий», — отметила Полина Алиева.

Говоря о ситуации на круизном лайнере, она пояснила, что наиболее вероятным сценарием остаётся заражение от общего источника, а не масштабная передача инфекции между пассажирами.

«Тесный контакт теоретически может играть роль, если речь идёт о штамме, способном передаваться между людьми. Однако хантавирус — это не вирус уровня COVID-19, и распространение через вентиляцию или поверхности считается маловероятным. Гораздо более правдоподобным выглядит общий источник заражения — например, контакт с контаминированной средой до рейса или во время него», — пояснила эксперт.

По словам Полины Алиевой, главная причина обеспокоенности связана с тем, что в случае подтверждения передачи между людьми хантавирус перестанет восприниматься исключительно как локальная природно-очаговая инфекция.

«Тогда речь уже может идти о вспышках в закрытых коллективах — например, на судах, базах или в других ограниченных пространствах», — подчеркнула она.

Эксперт также объяснила, почему даже небольшое число заболевших сопровождается высокой смертностью.

«Для лёгочной формы хантавируса высокая летальность, к сожалению, считается характерной. Болезнь часто начинается как обычный грипп, однако затем состояние пациента может резко ухудшиться вплоть до тяжёлого респираторного дистресса. Во многом опасность связана не только с самим вирусом, но и с чрезмерной иммунной реакцией организма», — отметила Полина Алиева.

По её словам, смертность при тяжёлых формах заболевания может достигать 30–40%, особенно при поздней диагностике или отсутствии своевременной интенсивной терапии.

Говоря о лечении, эксперт подчеркнула, что на сегодняшний день специфической гарантированно эффективной терапии против хантавируса не существует.

«Основу лечения составляют интенсивная терапия, кислородная поддержка, искусственная вентиляция лёгких, а в тяжёлых случаях — ЭКМО. Ключевым фактором остаётся раннее выявление заболевания: если пациент получает помощь до критической фазы, шансы на выживание значительно возрастают», — пояснила она.

Отдельно Полина Алиева прокомментировала возможное влияние инцидента на индустрию круизного туризма.

«Пока речь скорее идёт об ограниченной вспышке, а не о риске новой пандемии. Однако для круизной отрасли это серьёзный сигнал. Замкнутая среда, удалённость от медицинской инфраструктуры и маршруты через регионы с природными резервуарами вирусов повышают чувствительность таких поездок к подобным угрозам», — заявила эксперт.

По её мнению, в будущем круизные компании могут столкнуться с усилением санитарного контроля, более жёстким мониторингом симптомов у пассажиров и пересмотром отдельных маршрутов.

«Это вряд ли приведёт к краху круизного туризма, однако сама отрасль станет менее беспечной и гораздо более ориентированной на медицинскую безопасность», — заключила Полина Алиева.

Учёные всё чаще связывают рост случаев хантавируса с глобальным изменением климата. Потепление заставляет грызунов-носителей расширять свой ареал, мигрировать в новые территории и приближаться к туристическим маршрутам. Особенно уязвимы отдалённые регионы Южной Америки и маршруты экспедиционных круизов.

Туристы, которые ищут настоящую «дикую природу» и уникальные впечатления, теперь сталкиваются с рисками, о которых раньше почти не говорили.

Круизный бизнес только недавно восстановился после тяжёлых лет пандемии COVID-19. Многие компании вернули докризисные показатели лишь в 2024–2025 годах. Экспедиционные круизы в Антарктиду и удалённые острова считались одним из самых престижных и «безопасных» сегментов. Теперь их репутация находиться под угрозой.

Всемирная организация здравоохранения пока оценивает глобальный риск распространения как низкий, однако продолжает внимательно следить за ситуацией на борту MV Hondius. Главная задача — точно установить путь передачи вируса.

Пока судьба лайнера и его пассажиров остаётся неопределённой. Известно, что судно в итоге примут к Канарским островам, где в районе Тенерифе запланирована эвакуация пассажиров и проведение санитарных мероприятий. Если подтвердится теория о передачи вируса от человека к человеку, это может привести к серьёзным изменениям в правилах организации экспедиционных круизов по всему миру.

Пока же случай в MV Hondius вновь напоминает о сохраняющихся природных рисках даже в современном туризме.

Вюсаля Азимзаде