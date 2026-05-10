Иран не разрешит проход через Ормузский пролив судов стран, поддерживающих США

Власти Ирана не будут пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкционной политике США против исламской республики.

Об этом заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

"Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Исламской Республики Иран, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива", - сказал он в интервью агентству IRNA.

Акраминия также подчеркнул, что военный конфликт против США и Израиля заставил Иран "использовать геополитический потенциал Ормузского пролива" и теперь исламская республика "осуществляет суверенитет" над нам. Он добавил, что теперь любое судно, желающее пройти через пролив, должно "согласовывать с Ираном свои действия". По словам представителя армии, эти шаги "могут принести Ирану много пользы".

Источник: ТАСС