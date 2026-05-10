Сегодня стартует велогонка «Баку–Ханкенди»
Сегодня в Азербайджане стартует международная велогонка "Баку–Ханкенди".
Соревнование пройдет в пять этапов и завершится 14 мая.
Первый этап начнется на территории Sea Breeze. Велосипедисты проедут через ряд достопримечательностей Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность стартового этапа составит 158,7 километра.
В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) примут участие 24 команды, представляющие 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнования превышает 50 тысяч евро.
Маршрут велогонки выглядит следующим образом:
10 мая
I этап: Sea Breeze - Баку - Сумгайыт, 158,7 км
11 мая
II этап: Баку - Шамахы - Исмаиллы, 193,2 км
12 мая
III этап: Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир, 163,3 км
13 мая
IV этап: Гянджа - Гейгель - Геранбой - Суговушан - Талыш - Нафталан, 152,7 км
14 мая
V этап: Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди, 181,3 км.
Источник: Report