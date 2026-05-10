Сегодня стартует велогонка «Баку–Ханкенди»

Сегодня в Азербайджане стартует международная велогонка "Баку–Ханкенди".

Соревнование пройдет в пять этапов и завершится 14 мая.

Первый этап начнется на территории Sea Breeze. Велосипедисты проедут через ряд достопримечательностей Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность стартового этапа составит 158,7 километра.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) примут участие 24 команды, представляющие 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнования превышает 50 тысяч евро.

Маршрут велогонки выглядит следующим образом:

10 мая

I этап: Sea Breeze - Баку - Сумгайыт, 158,7 км

11 мая

II этап: Баку - Шамахы - Исмаиллы, 193,2 км

12 мая

III этап: Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир, 163,3 км

13 мая

IV этап: Гянджа - Гейгель - Геранбой - Суговушан - Талыш - Нафталан, 152,7 км

14 мая

V этап: Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди, 181,3 км.

