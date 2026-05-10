Официальные лица на Аллее почетного захоронения почтили память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

В Азербайджане 10 мая широко отмечается 103-я годовщина со дня рождения архитектора и основателя современного независимого Азербайджана, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Государственные и правительственные чиновники посетили на Аллее почетного захоронения могилу великого лидера.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, председатель Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и другие с уважением почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

