 «Мой ребенок, как и все дети, хочет расти, учиться и радоваться жизни» - крик о помощи отца 11-летней Зейнаб
«Мой ребенок, как и все дети, хочет расти, учиться и радоваться жизни» - крик о помощи отца 11-летней Зейнаб

Фаига Мамедова16:58 - 05 / 05 / 2026
В редакцию 1news.az обратился Ахад Марданов - отец 11-летней Зейнаб Мардановой.

У девочки диагностирован острый B-клеточный лимфобластный лейкоз, в настоящее время она находится в тяжелом состоянии.

«Моя дочь родилась 26 мая 2015 года. До 2020 года наша жизнь текла размеренно, в обычных семейных заботах, как и у всех. Но в начале 2020 года состояние здоровья дочери начало меняться. Мы обследовали внутренние органы, проверяли нервную систему. У неё был кариес, и врач сказал, что это молочный зуб, его нужно удалить», - рассказывает отец ребенка.

По его словам, в марте, когда все начинали переходить на дистанционный режим работы, семья уехала в Ярдымлы.

«В один из дней в апреле, уже после посещения стоматолога, у дочки сильно разболелся зуб. После того как стоматолог удалил его, ребенок потерял много крови, и начались проблемы с ходьбой. Ей тогда было 5 лет, а сыну всего 6 месяцев. Пока младший лежал дома, мы возили дочку в коляске по двору, совершенно не понимая, почему она стала такой слабой и изнуренной», - вспоминает Ахад Марданов.

Как отмечает убитый горем отец, тем же вечером девочке поставили капельницу, но состояние не улучшилось. Когда тесть получил разрешение на въезд в Баку, ребенка немедленно привезли в Национальный институт гематологии. Там родители узнали страшный диагноз - острый B-клеточный лимфобластный лейкоз.

Ахад Марданов подчеркивает, что они настояли на немедленной госпитализации, и он сам выступил донором для срочного переливания крови.

«Лечение продолжалось до декабря 2022 года. Тогда врач сообщил нам о начале ремиссии и сказал приходить на проверку лишь раз в месяц. Так мы ежегодно сдавали анализы до декабря 2025 года, и их результаты были удовлетворительными. Однако в декабре 2025 года ребенок снова начал жаловаться на боли в ногах и слабость при ходьбе. В душе уже закрались подозрения, но я не хотел в это верить. Сделали рентген, врач сказал, что это мышечная ткань. Мы обратились к нашему гематологу, и в январе 2026 года я отвез анализы костного мозга в клинику. Нам сообщили страшную новость: болезнь вернулась в агрессивной форме», - сообщил А. Марданов.

Папа Зейнаб пояснил, что в последнюю неделю января врачи рекомендовали рассмотреть возможность трансплантации костного мозга в Турции или России. Однако, узнав о высоком профессионализме белорусских специалистов, семья 10 февраля экстренно вылетела в Беларусь.

«С тех пор ребенок проходит здесь курс химиотерапии. На прошлой неделе состоялся консилиум, и местные врачи подтвердили необходимость проведения CAR-T (способ «обучить» собственные иммунные клетки человека (Т-лимфоциты) распознавать и уничтожать раковые клетки, которые раньше «прятались» от иммунитета) терапии с последующей трансплантацией костного мозга. В банке доноров подходящего кандидата найти не удалось, поэтому меня рассматривают как донора для аллогенной трансплантации», - пишет отец девочки.

По словам Ахада Марданова, стоимость CAR-T терапии составляет около 50 тысяч долларов, а трансплантации - порядка 90 тысяч долларов (при условии, что не потребуется дополнительное лечение). Эти суммы значительно превышают финансовые возможности семьи: только с 10 февраля на текущее лечение уже было потрачено 18 тысяч долларов.

Завершая свое обращение ко всем неравнодушным людям, отец маленькой Зейнаб сказал: «На данный момент наши средства исчерпаны, и я обращаюсь к благотворителям с просьбой помочь моей дочери в лечении. Я не знаю, что еще добавить... Мой ребенок, как и все дети, хочет расти, учиться и радоваться жизни вместе со сверстниками. Я искренне надеюсь, что отзывчивые люди поддержат нас в этой тяжелой борьбе».

Номер для связи: +99455 590 26 11 (WhatsApp)

Номер банковской карты: ABB 4127 2093 0597 3197

Номер банковской карты: Birkart 4169 7388 1567 8119

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!

