Самир Нуриев: Деятельность Великого лидера является ярким примером последовательного и целеустремленного созидания

First News Media10:00 - Сегодня
Особое значение в истории занимают личности, чья деятельность выходит за рамки своего времени и имеет стратегическую важность для будущих поколений.

Об этом говорится в статье руководителя Администрации Президента Азербайджанской Республики Самира Нуриева, посвященной 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Творческие и созидательные личности выступают не только как политические лидеры, они являются архитекторами общественного развития, которые закладывают институциональные основы государства, направляют экономические процессы и определяют вектор национально-культурного развития народа. В условиях глобальной урбанизации, признанной приоритетом современной эпохи, значимость таких лидеров, определяющих пространственные и инфраструктурные модели, возрастает еще больше.

Отмечается, что личностью, взявшей в свои руки руль управления Азербайджаном во второй половине XX – начале XXI веков и уверенно, с присущей ей дальновидностью ведущей страну в будущее, стал Общенациональный лидер нашего народа Гейдар Алиев: «Гейдар Алиев – выдающийся государственный деятель, внесший неоценимый вклад в укрепление традиций государственности и национальное возрождение, заложивший основы современного управления в Азербайджане. Его деятельность характеризовалась прозорливым лидерством, сильным управлением и стратегическим мышлением, опирающимся на национальные интересы. На протяжении всей своей политической деятельности Великий лидер определял в качестве основных приоритетов социально-экономическое развитие Азербайджана, укрепление государственной независимости и формирование национальной идеологии, тем самым создав концептуальные основы модели будущего развития страны».

С.Нуриев подчеркивает, что деятельность Великого лидера является ярким примером последовательного и целеустремленного созидания, в центре которого стояла цель формирования независимого, сильного, устойчивого и современного государства: «Определенный им курс устойчивого развития не ограничивался конкретными временными рамками. Общенациональный лидер был гениальным руководителем и сильным идеологом, который развивал, обогащал и направлял государственное мышление и духовные ценности народа, в то же время он предвидел вызовы грядущих десятилетий, оценивал развитие страны как масштабный архитектурный проект и неустанно работал над воплощением этого проекта в реальность».

В статье также отмечается, что неоценимый вклад Гейдара Алиева в развитие градостроительной среды имеет особое значение, поскольку трансформация облика жилых пространств, сел, поселков и городов страны является одной из фундаментальных основ, формирующих представление о том, как реализуется долгосрочная стратегия развития.

"Первичные проявления стратегического подхода четко прослеживались в период первого руководства Великого лидера республикой, охватывающий 1969-1982 годы: «В те годы были предприняты важные шаги, направленные на ускорение процесса индустриализации, создание новых производственных предприятий и расширение инфраструктуры, строительство объектов республиканского значения приобрело широкий размах. В основе реализуемой стратегической линии лежали такие фундаментальные принципы, как сбалансированное развитие жилых пространств страны, параллельное создание промышленной и социальной инфраструктуры, а также интеграция национального архитектурного наследия в современные процессы урбанизации. Отношение Великого лидера к градостроительству и архитектуре вытекало из логики его философии государственного строительства», - отмечено в статье.

