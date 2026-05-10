Ильхам Алиев: Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев увидел сегодняшний Азербайджан, он был бы по-настоящему счастлив
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в связи со 103-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева сделал публикацию в своих аккаунтах в социальных сетях.
"Если бы общенациональный лидер Гейдар Алиев увидел сегодняшний Азербайджан, он был бы по-настоящему счастлив. Уверен, что его душа радуется, потому что сегодняшний Азербайджан - это его творение", - отмечено в публикации.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev bugünkü Azərbaycanı görsəydi, şad olardı. Əminəm ki, Onun ruhu şaddır, çünki bugünkü Azərbaycan Onun əsəridir. pic.twitter.com/PW1atx8GuE— İlham Əliyev (@azpresident) May 9, 2026
304