В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

Полиция Шри-Ланки сообщила, что один из известных представителей преступного мира, Манодж Сура́нга Лиянаге, более известный под прозвищем «Батуватте Чамара» (Batuwatte Chamara), был экстрадирован в Шри-Ланку из Азербайджана.

Об этом сообщил dailymirror.lk.

48-летний подозреваемый, житель района Батуатта в Рагаме, длительное время скрывался от властей. Расследование показало, что он долгое время находился в Дубае, а примерно год назад перебрался в Азербайджан, где впоследствии и был задержан.

Операция по его возвращению была проведена специальной группой сотрудников полиции Шри-Ланки, которые вылетели в Азербайджан 7 мая. Подозреваемый прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) через Индию и Дубай примерно в 10:10 вечера накануне.

По данным полиции, Сура́нга является ключевым подозреваемым в ряде громких преступлений, связанных с организованной преступностью в Шри-Ланке. Он предположительно причастен к нападению на Туситу Халлолу́ву и обвиняется в том, что предоставил огнестрельное оружие, использованное при убийстве связанного с криминальной средой некого «Ганемуллы Сандживы». Помимо этих насильственных преступлений, его считают одним из основных организаторов сети незаконного оборота наркотиков в стране.

После прибытия в аэропорт подозреваемый был доставлен под охраной в Отдел по расследованию преступлений Коломбо (Colombo Crimes Division, CCD).