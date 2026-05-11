 В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

First News Media18:45 - Сегодня
В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

Полиция Шри-Ланки сообщила, что один из известных представителей преступного мира, Манодж Сура́нга Лиянаге, более известный под прозвищем «Батуватте Чамара» (Batuwatte Chamara), был экстрадирован в Шри-Ланку из Азербайджана.

Об этом сообщил dailymirror.lk.

48-летний подозреваемый, житель района Батуатта в Рагаме, длительное время скрывался от властей. Расследование показало, что он долгое время находился в Дубае, а примерно год назад перебрался в Азербайджан, где впоследствии и был задержан.

Операция по его возвращению была проведена специальной группой сотрудников полиции Шри-Ланки, которые вылетели в Азербайджан 7 мая. Подозреваемый прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) через Индию и Дубай примерно в 10:10 вечера накануне.

По данным полиции, Сура́нга является ключевым подозреваемым в ряде громких преступлений, связанных с организованной преступностью в Шри-Ланке. Он предположительно причастен к нападению на Туситу Халлолу́ву и обвиняется в том, что предоставил огнестрельное оружие, использованное при убийстве связанного с криминальной средой некого «Ганемуллы Сандживы». Помимо этих насильственных преступлений, его считают одним из основных организаторов сети незаконного оборота наркотиков в стране.

После прибытия в аэропорт подозреваемый был доставлен под охраной в Отдел по расследованию преступлений Коломбо (Colombo Crimes Division, CCD).

Поделиться:
709

Актуально

Политика

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время ...

Политика

Министр обороны Азербайджана посетил Словакию с официальным визитом - ФОТО

В мире

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

Мнение

Визиты в Джебраил и Зангилан в зеркале возрождения

В мире

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Трамп: Иран хочет, чтобы США вывезли из страны «ядерную пыль»

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Судно MV Hondius, на котором вспыхнул хантавирус, зашло в порт Канарских островов

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Саркози освобождён условно-досрочно

Посла Армении вызвали в МИД России

Последние новости

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

Сегодня, 22:40

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления в Зангилане - ФОТО

Сегодня, 22:20

С завтрашнего дня на этих территориях Баку ограничат парковку - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Светлая память Великого лидера почтена на пике Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня, 21:40

В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

Сегодня, 21:20

В Баку находится делегация Литовской военной академии

Сегодня, 21:00

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

Сегодня, 20:40

В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:35

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Сегодня, 20:20

Министр обороны Азербайджана посетил Словакию с официальным визитом - ФОТО

Сегодня, 20:00

Трамп: Иран хочет, чтобы США вывезли из страны «ядерную пыль»

Сегодня, 19:45

Умерла двоюродная правнучка Ленина

Сегодня, 19:15

В Иране освободили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии Наргиз Мохаммади

Сегодня, 19:00

В Шри-Ланку экстрадирован задержанный в Азербайджане известный мафиози - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка

Сегодня, 18:30

Задержан мужчина, укравший сейф из магазина - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Сегодня, 17:51

Новое правительство Венгрии не намерено защищать интересы РФ при санкциях ЕС

Сегодня, 17:50

Армения создаст дипломатические офисы

Сегодня, 17:48

Азербайджанский шахматист завоевал серебряную медаль международного турнира

Сегодня, 17:45
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15