Задержан мужчина, укравший сейф из магазина - ВИДЕО

В одном из объектов, расположенных на территории Наримановского района Баку, был похищен сейф, в котором находились 500 манатов наличными и подарочные купоны на сумму 1950 манатов.

Как сообщили в МВД, неизвестный воспользовался невнимательностью сотрудников магазина, завладел сейфом и вынес его через задний вход объекта.

В результате мероприятий, проведённых сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан 25-летний Максим Махмудов.

По данному факту проводится расследование.