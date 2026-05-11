ЕК: Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве в июне

Европейский союз (ЕС) может начать прямые переговоры с Украиной о членстве уже в июне текущего года.

Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос в ходе встречи глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

5 июня в столице Черногории Подгорице пройдет саммит ЕС о вопросе европейского пути для стран Западных Балкан, и Кос настояла на обсуждении на саммите вступления Украины в союз.

"Мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС в июне, а остальные пять кластеров можем открыть в июле", - сказала Кос.

Она также отметила, что получила "позитивное сообщение" от премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра по этому вопросу, отметив, что он готов отнестись ко всем странам - кандидатам на членство в ЕС "на равных".

