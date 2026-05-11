Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии, посвящённой 158-й годовщины основания Государственного совета и Дня административной юстиции.

Как сообщает газета Hurriyet, в своей речи Эрдоган подчеркнул необходимость принятия новой конституции.

«Несмотря на четыре конституции, принятые после Османской, стремление турецкой нации к хорошей конституции до сих пор не утихло. К сожалению, две последние были результатом переворотов и незаконных вмешательств. Долг турецкой политики — исправить этот демократический позор», — заявил глава государства.

Эрдоган также отметил, что его правительство «положило конец всем видам привилегий и дискриминации» и «убрало колючую проволоку, воздвигнутую между народом и республикой».