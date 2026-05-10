Дональд Трамп об Иране: Смеяться они больше не будут! - ФОТО

Президент США Дональд Трамп опубликовал резкое заявление в социальной сети Truth Social, в котором обвинил Иран в многолетних манипуляциях Соединенными Штатами и пообещал положить конец политике уступок со стороны Вашингтона.

Трамп заявил, что Иран на протяжении 47 лет использует тактику затягивания времени. По его словам, переломным моментом стало президентство Барака Обамы, которого Трамп обвинил в фактическом переходе на сторону Тегерана. Политик утверждает, что Ирану были переданы сотни миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда долларов наличными, доставленных самолетом.

"Все банки в округе Колумбия, Вирджинии и Мэриленде были опустошены — денег было столько, что, когда они прибыли, иранские головорезы понятия не имели, что с ними делать. Они никогда не видели таких денег и больше никогда не увидят. Их выгружали из самолета в чемоданах и сумках, и иранцы не могли поверить своей удаче", - написал президент США.

Трамп назвал Обаму «слабым и глупым президентом», но при этом отметил, что Джо Байден оказался еще хуже на посту лидера.

Завершая публикацию, он подчеркнул: "В течение 47 лет иранцы «водили нас за нос», заставляли ждать, убивали наших людей своими придорожными бомбами, подавляли протесты, а недавно уничтожили 42 000 невинных безоружных протестующих — и смеялись над нашей страной, ставшей СНОВА ВЕЛИКОЙ. Смеяться они больше не будут!"