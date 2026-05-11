Министр обороны Азербайджана посетил Словакию с официальным визитом - ФОТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил Словацкую Республику с официальным визитом по приглашению заместителя премьер-министра и министра обороны Словакии Роберта Калинака.

После церемонии встречи, состоявшейся в Братиславе, министр обороны Азербайджана прошёл вдоль почётного караула, выстроенного в его честь.

Генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем премьер-министра и министром обороны Словацкой Республики Робертом Калинаком.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией, была подчёркнута важность взаимных визитов.

Стороны также обсудили перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества.