С завтрашнего дня на этих территориях Баку ограничат парковку - ВИДЕО
В Баку в ряде парковочных зон будут введены ограничения.
Как сообщили в компании “AzParking MMC”, это связано с проведением в Баку 13-ой сессия Всемирного форума городов (WUF13).
В рамках подготовки в нескольких местах Баку будут временно ограничены условия парковки транспортных средств.
Одно из ограничений коснётся района Белого города (Ağ Şəhər), в частности парковочной зоны у крупного торгового центра на 5-й Парковой улице.
Также ограничения будут введены в Наримановском районе, на улице Заура Нудиралиева.
More detailed information is presented in the video material.
