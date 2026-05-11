С завтрашнего дня на этих территориях Баку ограничат парковку - ВИДЕО

В Баку в ряде парковочных зон будут введены ограничения.

Как сообщили в компании “AzParking MMC”, это связано с проведением в Баку 13-ой сессия Всемирного форума городов (WUF13).

В рамках подготовки в нескольких местах Баку будут временно ограничены условия парковки транспортных средств.

Одно из ограничений коснётся района Белого города (Ağ Şəhər), в частности парковочной зоны у крупного торгового центра на 5-й Парковой улице.

Также ограничения будут введены в Наримановском районе, на улице Заура Нудиралиева.

