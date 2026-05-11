Светлая память Великого лидера почтена на пике Гейдара Алиева - ФОТО

В связи со 103-й годовщиной со дня рождения архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, Общенационального лидера Гейдара Алиева группа сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения совершила восхождение на пик Гейдара Алиева, расположенный в горах Большого Кавказа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в министерстве, участники совершили восхождение на пик Гейдара Алиева высотой 3751 метр над уровнем моря, расположенный на массиве Гызылгая близ села Хыналыг Губинского района.

Несмотря на сложные погодные условия и труднопроходимый рельеф, участники успешно достигли поставленной цели.

Они развернули государственный флаг Азербайджана и с глубоким уважением почтили память Великого лидера Гейдара Алиева.