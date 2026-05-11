Единственный и долгожданный ребёнок семьи погиб, выпав из окна - ВИДЕО

Единственный ребёнок в семье, родившийся спустя долгие годы ожидания, погиб, выпав из окна.

Как сообщаетXəzər TV, трагедия произошла на улице Низами в городе Тертер.

По словам отца, двухлетний мальчик был очень активным. Несчастный случай произошёл в тот момент, когда ребёнок на мгновение остался без присмотра матери. Малыша сразу доставили в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Через два дня — 13 мая — семья собиралась отметить день рождения маленького Мурада.

Родные рассказали, что Мурад был единственным ребёнком в семье, появившимся на свет спустя долгие годы ожидания.

Как сообщили в Бардинской центральной районной больнице, ребёнок 2024 года рождения был доставлен в медучреждение накануне около 12:00 в тяжёлом состоянии.

У него диагностировали перелом костей носа, черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

Несмотря на усилия врачей и проведённые реанимационные мероприятия, спасти ребёнка не удалось.