Трамп: Режим перемирия с Ираном находится в невероятно слабом положении

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном в настоящее время «дышит на ладан».

«Невероятно слабое», — сказал он журналистам в Белом доме, комментируя ситуацию, передает ТАСС.

«Я бы сказал, что оно сейчас самое слабое. После того, как я прочитал этот собачий бред», - заявил глава администрации США, имея в виду новый ответ Тегерана на предложения Вашингтона о завершении военных действий. «Оно находится на искусственном жизнеобеспечении», - считает американский лидер.