Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сначала согласился передать Вашингтону обогащённый уран, но затем отказался от этих планов.

«Потому что они намерены передать нам ядерную пыль, как я это называю», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, иранская сторона заявила: «Вы это получите, но вам придётся это доставать», имея в виду разрушенные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары в 2025 году.

Трамп отметил, что два дня назад Иран согласился на передачу урана, однако позже изменил решение, так как «не изложил это на бумаге».

По словам президента, извлечь материалы из разрушенных подземных объектов способны лишь две страны — США и Китай.