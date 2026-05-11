 Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

First News Media23:40 - 11 / 05 / 2026
Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сначала согласился передать Вашингтону обогащённый уран, но затем отказался от этих планов.

«Потому что они намерены передать нам ядерную пыль, как я это называю», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

По его словам, иранская сторона заявила: «Вы это получите, но вам придётся это доставать», имея в виду разрушенные объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо, по которым США нанесли удары в 2025 году.

Трамп отметил, что два дня назад Иран согласился на передачу урана, однако позже изменил решение, так как «не изложил это на бумаге».

По словам президента, извлечь материалы из разрушенных подземных объектов способны лишь две страны — США и Китай.

Поделиться:
326

Актуально

Общество

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

Политика

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время ...

Политика

Министр обороны Азербайджана посетил Словакию с официальным визитом - ФОТО

В мире

ВОЗ: Растет количество зараженных хантавирусом

В мире

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

Tasnim: Иран в ответ на предложение США установил срок разморозки своих активов

Трамп: Режим перемирия с Ираном находится в невероятно слабом положении

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Закрыт буфет и наказан директор бакинской школы, в которой отравились ученики - ФОТО

Дональд Трамп об Иране: Смеяться они больше не будут! - ФОТО

Саркози освобождён условно-досрочно

NYT: Сотрудница американского банка бросила трубку во время телефонного разговора с Папой Римским

Последние новости

BBC: Пять стран бойкотируют «Евровидение» из-за участия Израиля

Сегодня, 00:05

Единственный и долгожданный ребёнок семьи погиб, выпав из окна - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 23:57

Трамп заявил, что Иран сначала согласился отдать уран, но потом отказался

11 / 05 / 2026, 23:40

Tasnim: Иран в ответ на предложение США установил срок разморозки своих активов

11 / 05 / 2026, 23:20

Трамп: Режим перемирия с Ираном находится в невероятно слабом положении

11 / 05 / 2026, 23:12

Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

11 / 05 / 2026, 23:05

Азербайджан был представлен на церемонии инаугурации президента Коста-Рики - ФОТО

11 / 05 / 2026, 23:00

Украинского бизнесмена избили и задержали за бросание камней в тюленя - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 22:40

Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления в Зангилане - ФОТО

11 / 05 / 2026, 22:20

С завтрашнего дня на этих территориях Баку ограничат парковку - ВИДЕО

11 / 05 / 2026, 22:00

Светлая память Великого лидера почтена на пике Гейдара Алиева - ФОТО

11 / 05 / 2026, 21:40

В Таиланде подтвердили наличие нового коронавируса у летучих мышей

11 / 05 / 2026, 21:20

В Баку находится делегация Литовской военной академии

11 / 05 / 2026, 21:00

Скончался солдат, прослуживший всего 20 дней - ФОТО

11 / 05 / 2026, 20:40

В бакинской школе пятиклассник ранил ножом девочку - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

11 / 05 / 2026, 20:35

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

11 / 05 / 2026, 20:20

Министр обороны Азербайджана посетил Словакию с официальным визитом - ФОТО

11 / 05 / 2026, 20:00

Трамп: Иран хочет, чтобы США вывезли из страны «ядерную пыль»

11 / 05 / 2026, 19:45

Умерла двоюродная правнучка Ленина

11 / 05 / 2026, 19:15

В Иране освободили из тюрьмы лауреата Нобелевской премии Наргиз Мохаммади

11 / 05 / 2026, 19:00
Все новости
«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Моя нога металлическая, но я чувствую ее частью себя»: вдохновляющая история Хадиджи - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Однажды в социальных сетях я наткнулась на страницу удивительной девушки. Хадиджа Рагимова поразила меня не только своей красотой, но и07 / 05 / 2026, 16:57
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15