Азербайджан был представлен на церемонии инаугурации президента Коста-Рики - ФОТО

First News Media23:00 - 11 / 05 / 2026
В столице Коста-Рики городе Сан-Хосе состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Лауры Фернандес.

В мероприятии приняли участие делегации из около 100 стран, в том числе посол Азербайджана в Коста-Рике Сеймур Фаталиев.

Инаугурация состоялась на Национальном стадионе страны. Президент Лаура Фернандес принесла присягу, а также представила общественности новых членов правительства.

После церемонии инаугурации Фернандес провела краткие беседы с руководителями делегаций. Посол Сеймур Фаталиев передал искренние поздравления и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Коста-Рики. Фернандес выразила благодарность за поздравление и, в свою очередь, попросила передать свои искренние приветствия президенту Азербайджана.

