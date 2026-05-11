Мировые медиа - о заявлениях Президента Ильхама Алиева, прозвучавших во время выступления в Зангилане - ФОТО

Ряд ведущих мировых медиа-структур опубликовал материалы, посвященные выступлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с жителями в городе Зангилан. В публикациях особое внимание уделено основным заявлениям главы нашего государства относительно ситуации на армяно-азербайджанской границе, миссии Европейского Союза и отношения западных стран к региону, а также высказываниям о восстановлении освобожденных от оккупации территорий и развитии аграрных и инфраструктурных проектов в Зангилане.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, российские медиа: РБК, «Ведомости», «Российская газета», «Известия», RT, REGNUM, «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Взгляд», RTVI, Life, URA.RU, Lenta.ru, «Аргументы и факты» и другие широко осветили заявление главы государства, назвавшего «пустословием» высказывания европейских лидеров, прозвучавшие во время саммита в Иреване. Медиаорганы также обратили внимание на критику, высказанную Президентом Ильхамом Алиевым в адрес европейских наблюдателей, размещенных на армяно-азербайджанской границе.

Российские медиа подчеркнули, что Президент Ильхам Алиев поставил под сомнение реальную эффективность миссии ЕС, акцентировав внимание на его словах о том, что европейские наблюдатели покинут территорию при возникновении первой серьезной угрозы. Ряд изданий особо отметил заявление главы государства о том, что именно Азербайджан является автором и гарантом мира в регионе.

Издания также широко осветили позицию Президента Ильхама Алиева по вопросам региональной безопасности и постконфликтного урегулирования, подчеркнув, что Баку обладает возможностями самостоятельно обеспечивать стабильность на Южном Кавказе. В материалах отмечается, что заявления главы государства вызвали широкий резонанс в российском медиапространстве и стали одной из самых обсуждаемых тем.

Турецкие медиа также уделили большое внимание поездке Президента Ильхама Алиева в Зангилан. Телеканал Haber Global подготовил материал о встрече главы государства с семьями, переехавшими в первый жилой комплекс города. В публикации приводятся слова главы нашего государства об исполнении завета Общенационального лидера Гейдара Алиева об освобождении оккупированных земель.

Турецкое издание Bursa Hakimiyet также уделило внимание выступлению главы государства в Зангилане. В материале отмечается, что Ильхам Алиев напомнил о роли Гейдара Алиева в сохранении независимости Азербайджана, прекращении гражданского противостояния и обеспечении стабильности, что впоследствии сыграло важную роль в восстановлении территориальной целостности страны.

Тему восстановления и развития Зангилана продолжило агентство Aнадолу. Как отметил глава государства, созданный в Зангилане Dost Agropark стал первым сельскохозяйственным предприятием на освобожденных от оккупации территориях.

Коснувшись транспортных проектов региона, Президент Ильхам Алиев заявил, что в ближайшем будущем, примерно через год или полтора, будет возможно добраться из Баку в Зангилан по железной дороге.

Издание Son Dakika также опубликовало материал о сельскохозяйственных и восстановительных работах в Зангилане. В публикации говорится, что Президент Ильхам Алиев вручил ключи семьям, переехавшим в первый жилой комплекс города, а также рассказал о реализации жилищных проектов и развитии агропарка.

Ведущие грузинские информационные порталы и телеканалы также распространили материалы о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с жителями Зангилана.

Порталы Interpressnews.ge, bpn.ge, kvira.ge, exclusivenews.ge, mix.metronome.ge, palitranews.ge, timer.ge, newshub.ge, телеканалы 1tv.ge и Rustavi 2 посвятили публикации заявлениям Президента Ильхама Алиева о справедливой позиции Азербайджана и вопросах, связанных с Арменией. Грузинские медиа также довели до читателей критические высказывания главы нашего государства в адрес европейских наблюдателей, размещенных на армяно-азербайджанской границе.

Белорусское издание «Спутник Беларусь» обратило внимание на слова Президента Ильхама Алиева о гражданской наблюдательной миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе. В публикации приводятся слова главы государства о том, что «у нас не было намерения уничтожать Армению или отнимать у нее независимость». Вместе с тем, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что европейские наблюдатели «ведут себя так, словно защищают Армению от нас, не нужно защищать Армению от нас».

Казахстанское издание Lada.kz также продолжило эту тему, опубликовав материал о критике со стороны Президента Азербайджана в адрес наблюдательной миссии ЕС. В публикации приводятся высказывания главы государства, отметившего, что представители ЕС лишь создают видимость безопасности, тогда как реальной угрозы со стороны Баку не существует.

Немецкое издание NEX24, освещая ту же тему, пишет, что Ильхам Алиев подверг критике наблюдателей ЕС в Армении. В материале также приводятся слова главы государства о том, что нет необходимости защищать Армению от Азербайджана.

Фарсоязычные порталы Khabar Nab и Khabarpu затронули тему политических сил в Армении. В публикациях приводится призыв Президента Ильхама Алиева сохранять бдительность в отношении сил в армянском обществе, питающих ненависть к Азербайджану. Khabar Nab также процитировал слова главы государства о том, что каждая пядь на территории Азербайджана принадлежит азербайджанскому народу.

Фарсоязычная версия международного информационного агентства Shafaqna также уделила внимание заявлениям Президента Азербайджана относительно наблюдательной миссии ЕС в Армении. В материале отмечается, что глава государства подверг критике деятельность наблюдателей ЕС, осуществляющих деятельность вдоль армяно-азербайджанской границы, заявив, что «они ведут себя так, словно защищают Армению от нас.