Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

11 мая военнослужащие азербайджанской армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района.

Oб этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

В сообщении отмечается, что получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.

Состояние наших военнослужащих, которым незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.

По факту проводится расследование.