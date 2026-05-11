Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
11 мая военнослужащие азербайджанской армии Гусейнов Мухаммед Алибаба оглу и Гафланов Кямиль Джамиль оглу при выполнении служебных обязанностей подорвались на мине на территории Кяльбаджарского района.
Oб этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана.
В сообщении отмечается, что получившие ранения военнослужащие были эвакуированы в ближайшее медицинское учреждение.
Состояние наших военнослужащих, которым незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, стабильное, в настоящее время их лечение продолжается в военно-медицинском учреждении.
По факту проводится расследование.
