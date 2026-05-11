Tasnim: Иран в ответ на предложение США установил срок разморозки своих активов

Иран в своём ответе на американское мирное предложение настоял на конкретном сроке разморозки заблокированных США иранских активов.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Иран в своём плане-предложении установил конкретный срок разморозки заблокированных денег», — говорится в сообщении.

По данным агентства, США в своём проекте соглашения указали готовность разморозить средства, однако в Тегеране потребовали закрепить этот процесс в чётко определённые временные рамки.