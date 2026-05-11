В Баку насмерть разбился 26-летний мотоциклист - ВИДЕО 

10 мая около 06:05 в Хатаинском районе столицы зафиксировано ДТП со смертельным исходом.

На проспекте 8 Ноября мотоцикл с государственным номером 99 M 279, двигавшийся в движении, выехал с дороги и врезался в опорную конструкцию надземного пешеходного перехода, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

В результате тяжёлого дорожно-транспортного происшествия, предположительно вызванного высокой скоростью, на месте погиб житель Баку, 26-летний Рауль Искендеров. По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«Кадры ещё раз подтверждают, что, несмотря на проводимую просветительскую работу, уровень соблюдения правил дорожного движения среди водителей двухколёсного транспорта всё ещё остаётся неудовлетворительным» - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции, которое вновь обращается к водителям мотоциклов, мопедов и других подобных двухколёсных транспортных средств, призывая их соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности свою и чужую жизнь и здоровье.