Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон - ФОТО

Британский актёр Майкл Пеннингтон, известный по роли имперского офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение Джедая», скончался в возрасте 82 лет.

О смерти актёра сообщили британские СМИ – отмечается, что М.Пеннингтон ушёл из жизни 10 мая 2026 года, подробности причины смерти не раскрываются.

Помимо культовой роли в саге Джорджа Лукаса, актёр также известен работами в кино и на телевидении. Он сыграл Лаэрта в экранизации «Гамлета» (1969), появился в фильме «Железная леди» (2011) в роли Майкла Фута, а также снимался в сериалах «Отец Браун», «Тюдоры» и « Чисто английское убийство».

Майкл Пеннингтон также был значимой фигурой британского театра: он долгие годы выступал в постановках Шекспира и в 1986 году стал сооснователем English Shakespeare Company, а также был связан с Королевской шекспировской труппой.

За свою карьеру, начавшуюся в 1960-х годах, актёр оставил заметный след как в театре, так и в кино, оставаясь одним из ярких представителей британской актёрской школы.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ»