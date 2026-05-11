Задержаны подозреваемые в краже косметики и электронных сигарет из бакинских магазинов

В Сабунчинском районе зафиксирован факт кражи - неизвестный украл из одного из магазинов, расположенных в поселке Рамана, косметические товары общей стоимостью около 1000 манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее судимого 36-летнего А. Салманова, подозреваемого в совершении преступления, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

Кроме того, в Ясамальском районе в ходе отдельной операции был задержан 33-летний М. Меджидли, подозреваемый в краже электронных сигарет на сумму 490 манатов из одного из магазинов.

По обоим фактам продолжается расследование.