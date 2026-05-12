Певицу Линду задержали по подозрению в мошенничестве

Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали сотрудники правоохранительных органов сегодня утром в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По информации телеканала Линду обвиняют в том, что она использовала песни, права на которые принадлежат продюсеру Максиму Федееву. Сейчас девушка находится на допросе у следователя со своим директором Михаилом Кувшиновом.

«Кувшинов, Линда, а также директор ООО "Профит", принадлежащей Андрею Черкасову (гендиректору музыкального издательства "Джем"» — прим. ред.) Дарья Шамова находятся на допросе у следователя. Пока они не выходили на связь», — сказал источник РЕН ТВ.

В офисе компании музыкального издательства «Джем» ведутся обыски, которые связаны с задержанием певицы. Генеральный директор компании Андрей Черкасов сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

«Статус Линды в уголовном деле Черкасова до сегодняшнего дня был — свидетель. Однако сегодня ее привезли на допрос силой», — рассказал источник из близкого окружения певицы телеканалу.

В ноябре 2025 года Максим Фадеев писал в соцсетях, что из-за подделки подписей в документах Черкасовым, он утратил авторские права на песни Линды.

«На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с эти можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал», — писал продюсер.