Певицу Линду задержали по подозрению в мошенничестве
Певицу Линду (настоящее имя — Светлана Гейман) задержали сотрудники правоохранительных органов сегодня утром в Москве.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники.
По информации телеканала Линду обвиняют в том, что она использовала песни, права на которые принадлежат продюсеру Максиму Федееву. Сейчас девушка находится на допросе у следователя со своим директором Михаилом Кувшиновом.
«Кувшинов, Линда, а также директор ООО "Профит", принадлежащей Андрею Черкасову (гендиректору музыкального издательства "Джем"» — прим. ред.) Дарья Шамова находятся на допросе у следователя. Пока они не выходили на связь», — сказал источник РЕН ТВ.
В офисе компании музыкального издательства «Джем» ведутся обыски, которые связаны с задержанием певицы. Генеральный директор компании Андрей Черкасов сейчас находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
«Статус Линды в уголовном деле Черкасова до сегодняшнего дня был — свидетель. Однако сегодня ее привезли на допрос силой», — рассказал источник из близкого окружения певицы телеканалу.
В ноябре 2025 года Максим Фадеев писал в соцсетях, что из-за подделки подписей в документах Черкасовым, он утратил авторские права на песни Линды.
«На протяжении 30 лет я не получал авторские отчисления за свою музыку, которую я написал для Линды. В связи с эти можно сделать вывод, что кто-то на протяжении этих 30 лет меня обворовывал», — писал продюсер.
Линда и Фадеев начали сотрудничать в 1993 году. Фадеев выступил продюсером первых трех студийных альбомов певицы, в том числе одной из ее самых громких работ — пластинки «Ворона». С 2000-го года певица прекратила сотрудничество с Фадеевым.