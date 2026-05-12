Жозе Моуринью — новый главный тренер «Реала» - Источник

Мадридский «Реал» договорился о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера команды. Стороны достигли соглашения, сделка полностью закрыта.

Об этом сообщает инсайдер Саша Тавольери в соцсетях.

По сведениям источника, официальное объявление о назначении Моуринью на пост главного тренера «Реала» произойдёт на следующей неделе.

Напомним, ранее Жозе Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. Сейчас специалист тренирует лиссабонскую «Бенфику», которая, по сведениям СМИ, согласилась отпустить Жозе в «Реал».