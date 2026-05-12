Вместо романтического свидания — ограбление: девушка заманила мужчину через сайт знакомств

В Низаминском районе столицы задержаны трое подозреваемых в разбойном нападении.

Согласно информации, потерпевший познакомился с девушкой на одном из сайтов знакомств и отправился на встречу по указанному ею адресу. Однако на месте его встретили неизвестные, которые похитили у него мобильный телефон и 110 манатов с банковской карты.

В результате оперативных мероприятий сотрудники 22-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции задержали подозреваемых — 22-летнего Мухаммеда Мамедова, 20-летнего Заура Гасанова, а также 22-летнюю женщину, входившую в состав группировки.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные могут быть причастны и к аналогичным преступлениям, совершённым в других районах Баку.