Азербайджан появился на обложке международного издания Screen International

Азербайджан оказался в центре внимания одного из ведущих мировых изданий о киноиндустрии — британского журнала Screen International. Майский выпуск журнала, посвящённый Каннскому кинофестивалю, вышел с материалом об Азербайджане на обложке.

Об этом сообщили в Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA)

В публикации особое внимание уделено реформам в сфере кинопроизводства, в частности внедрению механизма cash rebate — системы возврата части затрат иностранным и местным продюсерам при съёмках фильмов на территории страны.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 4 июля 2025 года, производителям будет возвращаться 25% расходов, связанных с приобретением товаров, работ и услуг для кинопроизводства внутри страны. Дополнительно предусмотрен возврат ещё 15% затрат в случае, если проект соответствует как минимум трём критериям, направленным на продвижение азербайджанской культуры.

Таким образом, продюсерские компании смогут компенсировать до 40% своих расходов. В Screen International отмечают, что благодаря этим изменениям Азербайджан имеет все шансы стать одним из привлекательных направлений для зарубежных киностудий и продюсеров.

В настоящее время азербайджанская делегация также представлена на Каннском кинофестивале с национальным стендом.

Отметим, что Screen International — одно из самых авторитетных международных изданий в сфере киноиндустрии. Журнал, основанный в 1889 году в Великобритании, с 1975 года выходит под нынешним названием и специализируется на освещении мирового кинорынка и крупнейших кинофестивалей.