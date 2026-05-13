В Иране казнили обвиняемого в связях с «Моссадом»

Эхсан Афреште, арестованный по обвинению в работе на израильскую разведслужбу "Моссад", был приговорен утром 13 мая Верховным судом Ирана к высшей мере наказания и повешен.

Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Отмечается, что Афреште прошел специальное обучение под руководством "Моссада" в Непале и за время сотрудничества с израильской разведкой овладел тремя языками — английским, французским и ивритом.

По информации следствия, иранец имел псевдоним "Джеймс" в структуре спецслужбы Израиля, связь поддерживал с помощью электронной почты и различных мессенджеров. Первые задания "Моссада" выполнял под прикрытием водителя интернет-такси.

