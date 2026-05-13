При масштабном пожаре в Локбатане огонь уничтожил почти половину складского помещения

Фаига Мамедова09:55 - Сегодня
В результате вчерашнего пожара в Локбатане сгорела 21 тысяча квадратных метров складских помещений.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в поселке Локбатан Гарадагского района произошло возгорание на складе общей площадью 46 000 квадратных метров, где хранились товары различного назначения. Огонь охватил 21 000 квадратных метров, остальную часть склада удалось защитить от пламени.

Напомним, что сильный пожар на складе в поселке Локбатан начался утром 12 мая. К тушению были привлечены 182 человека личного состава МЧС, 40 единиц спецтехники и 2 вертолета. Распространение огня на большую площадь удалось предотвратить, пожар был взят под контроль. В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные меры для полной ликвидации очага возгорания.

В последнее время в социальных сетях наблюдается рост случаев преступлений и агрессивного поведения среди несовершеннолетних. Обратившись к мировым СМИ, видно, что
