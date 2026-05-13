Со станции «Дарнагюль» в регионы Азербайджана можно будет отправиться на поезде

Со станции «Дарнагюль» ЗАО «Азербайджанские железные дороги», недавно введенной в эксплуатацию, можно будет отправиться на поезде в регионы страны.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Акционерное общество.

Согласно информации, с 6 июня на этой станции будут останавливаться поезда, следующие по маршрутам Баку - Газах - Баку, Баку - Агстафа - Баку, Баку - Балакен - Баку и Баку - Габала - Баку.

Билеты можно приобрести на сайте ADY, в приложении ADY Mobile или в железнодорожных кассах.