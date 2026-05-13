Останки еще троих считавшихся пропавшими без вести шехидов будут преданы земле

Будут похоронены трое шехидов, ранее считавшихся пропавшими без вести, личности которых были установлены.

Об этом сообщили в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Отмечается, что останки пропавших без вести в ходе в I Карабахской войны Джафарова Рафига Ширван оглу, Газиева Аладдина Ази оглу и Садыгова Заура Имамгулу оглу впоследствии были обнаружены и идентифицированы.

Похороны состоятся 15 мая в Физулинском районе.

Р.Джафаров будет предан земле на кладбище села Абдулрахманлы Физулинского района в 15:00, А.Газиев и З.Садыгов - на Аллее шехидов кладбища села Ишыглы Физулинского района в 17:00.