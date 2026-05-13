Турция и Армения завершили подготовку к началу прямой торговли

Анкара и Ереван завершили подготовку к началу прямой торговли между двумя странами.

Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"В рамках мер по укреплению доверия, принятых в контексте процесса нормализации отношений с Арменией, продолжающегося с 2022 года, бюрократические приготовления к началу прямой торговли между нашей страной и Арменией завершены по состоянию на 11 мая 2026 года. Необходимые технические и бюрократические работы по открытию общей границы между двумя странами продолжаются", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД Турции.

Он отметил, что теперь стало возможным указывать название страны - Турция или Армения - в качестве пункта отправки или конечного пункта назначения для товаров, посылаемых из Турции в третью страну, а оттуда в Армению. "В свете исторической возможности, открывшейся для укрепления прочного мира и процветания на Южном Кавказе, Турция будет и впредь вносить вклад в развитие экономических отношений в регионе и дальнейшее углубление сотрудничества на благо всех стран и народов региона", - говорится в сообщении.