NYT: Иран восстановил ракетные базы после ударов США

Иран восстановил оперативный доступ к 30 из 33 своих ракетных баз вдоль Ормузского пролива, а также примерно к 90% своих подземных хранилищ и пусковых установок ракет по всей стране.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки, таким образом Иран по-прежнему сохраняет значительную часть своего ракетного потенциала, несмотря на публичные заявления Белого дома и Пентагона о том, что иранская армия была «уничтожена».

По оценкам разведывательных служб, Иран по-прежнему располагает примерно 70% своих мобильных пусковых установок и приблизительно 70% довоенного запаса баллистических и крылатых ракет. При этом США ограничили использование противобункерных бомб для сохранения запасов на случай потенциальных будущих конфликтов.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэльс опровергла предположения о том, что Исламская Республика восстановила ущерб, нанесенный ее военным возможностям. По ее словам, Иран понимает, что его «нынешняя реальность неустойчива». Она также заявила, что любой, кто «думает, что Иран восстановил свою армию, либо заблуждается, либо является рупором Корпуса стражей исламской революции».

Источник: Коммерсантъ