Мадьяр отказался от использования резиденции Орбана

First News Media14:00 - Сегодня
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от использования прежней правительственной резиденции и перенес свой официальный офис из Буды в Пешт, на другую сторону Дуная, поближе к национальному парламенту.

"Резиденция премьер-министра и место проведения заседаний правительства будут находиться по адресу: Будапешт, улица Конституции, 5. Ранее в этом здании располагалось министерство строительства и транспорта. Здание находится в нескольких шагах от парламента, и символично, что теперь канцелярия премьер-министра будет на улице Конституции", — написал Мадьяр в Facebook.

Таким образом, он подтвердил, что отказывается от использования официальной резиденции своего предшественника на посту премьера Виктора Орбана, располагавшейся в бывшем монастыре кармелитов на территории Будайской крепости.

Монастырь кармелитов занимал его до 1784 года, а затем — после роспуска этого монашеского ордена — там находился первый в Венгрии постоянно действующий театр. Улица, на которой стоит это здание, называется Театральная. Позже оно неоднократно перестраивалось, его занимали разные заведения, в том числе казино и боулинг, а в ХХ веке — Институт национального наследия, Национальный театр танца и другие организации. Использоваться под резиденцию премьера оно стало с 2019 года.

Возглавляемая Мадьяром партия "Тиса" 12 апреля одержала убедительную победу на парламентских выборах, получив 141 депутатский мандат из 199. 9 мая Мадьяр был избран премьер-министром, а 12 мая к присяге было приведено новое правительство страны. Партия Орбана "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" после 16 лет беспрерывного пребывания у власти перешла в оппозицию.

