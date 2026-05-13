На Ясамале водителей штрафуют из-за «спрятанного» парковочного знака? - ВИДЕО

В социальных сетях гражданин выразил недовольство работой парковочного пункта, расположенного в Ясамальском районе столицы.

По его словам, при попытке припарковать автомобиль он не смог активировать услугу парковки, из-за чего был оштрафован. Причиной стало отсутствие доступа к коду, необходимому для активации сервиса. Речь идет об участке на улице Шафаята Мехтиева. Проблема возникла из-за того, что строительная компания, ведущая работы на данной территории, оградила забором участок, где установлен парковочный знак. В результате сам знак и указанный на нем код оказались за забором, что лишает водителей возможности видеть информацию. Не имея доступа к коду, автовладельцы не могут оплатить парковку и получают штрафы.

Как передает 1news.az, представитель строительной компании Ульви Расулов прокомментировал ситуацию Baku TV:

«Я неоднократно связывался с кол-центром «141» Азербайджанского агентства наземного транспорта (AYNA). Мы обращались, наверное, раз 10-15 с просьбой устранить эту проблему. Я даже предлагал разрешить нам самим демонтировать знак и переставить его ближе к дороге, чтобы люди могли его видеть. Однако, несмотря на наши многочисленные обращения, никаких мер до сих пор не принято».

Мы в свою очередь направили запрос в связи с этим вопросом в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

«По вопросам, связанным с парковкой, а также при наличии претензий по необоснованным штрафам, граждане могут обращаться в кол-центр «141» Агентства наземного транспорта (AYNA), на адрес электронной почты ведомства или через официальные страницы агентства во всех социальных сетях. Каждое обращение граждан по тем или иным фактам расследуется, после чего результаты предоставляются непосредственно заявителям», - сообщили нам из агентства.