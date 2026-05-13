В ЮНЕСКО сообщили о сохраняющемся гендерном дисбалансе в науке и образовании

ЮНЕСКО опубликовала первый глобальный доклад о тенденциях в сфере высшего образования, согласно которому количество студентов университетов и колледжей по всему миру за последние два десятилетия выросло более чем в два раза.

Исследование, охватившее данные из 146 стран, показывает, что с 2000 по 2024 год число обучающихся в вузах увеличилось со 100 до 269 миллионов человек. При этом в организации подчеркивают, что доступ к высшему образованию по-прежнему остается крайне неравномерным в разных регионах мира.

Так, в странах Западной Европы и Северной Америки высшее образование получают около 80% молодых людей, тогда как в государствах Африки к югу от Сахары этот показатель составляет лишь 9%. Кроме того, международная академическая мобильность остается ограниченной - только 3% студентов обучаются за пределами своей страны.

Авторы доклада также обращают внимание на сохраняющееся гендерное неравенство в академической среде. Женщины все еще недостаточно представлены на уровне докторских программ и занимают около четверти руководящих должностей в вузах и научных учреждениях.

Отдельный раздел посвящен проблемам беженцев и вынужденных переселенцев. В ЮНЕСКО отмечают, что отсутствие подтверждающих документов об образовании часто лишает их возможности поступить в университеты, особенно в странах Глобального Юга.

Для решения этой проблемы организация внедрила «Паспорт квалификаций», механизм, позволяющий подтверждать образовательный и профессиональный опыт людей, покинувших свои страны из-за конфликтов или кризисов.