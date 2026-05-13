У ранее судимых изъято свыше 42 кг марихуаны и метадон - ВИДЕО

В ходе операций, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, было изъято 42 кг наркотических средств и 460 психотропных таблеток.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками продолжают оперативные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков.

В результате мер, принятых в столице и прилегающих районах, были задержаны ранее судимые 41-летний Анар Асадов и 30-летний Талех Мурадов. У них обнаружено 42 килограмма 690 граммов марихуаны, обогащенной вредными добавками, а также 460 таблеток метадона. Установлено, что задержанные занимались наркокурьерством на территории городов Баку и Сумгайыт.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, в отношении задержанных решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.